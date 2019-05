Glovo, une firme espagnole de livraison à la demande mobilise 167,9 millions $ pour soutenir sa croissance au Maroc et dans d’autres régions du monde

(Agence Ecofin) - La société espagnole Glovo, spécialisée dans la livraison à la demande de produits divers a mobilisé près de 150 millions d’euros (167,9 millions $) au cours d’un cycle de financement dirigé par le capital-risqueur Lakestar et accompagné d’un pool d’investisseurs. L’initiative vise à soutenir la croissance de l’entreprise sur de nouveaux marchés à l’international et à renforcer sa présence en Afrique notamment au Maroc.

Sur le continent, l’entreprise fondée en 2015 par Oscar Pierre et Sacha Michaud est déjà implantée en Côte d’Ivoire, en Egypte et au Kenya. La plateforme envisage ainsi renforcer son équipe d’ingénieurs et améliorer son service de livraison dans ces pays mais également sur le marché européen et d’Amérique latine.

« Glovo poursuit sa croissance avec ce tour de table, ce qui nous autorise de nouvelles ambitions. Notre priorité reste d’investir dans notre équipe afin de répondre à la demande de nos consommateurs et également en pénétrant de nouveaux marchés.», a commenté Oscar Pierre, co-fondateur de la firme espagnole.

Le marché de la livraison à domicile en Afrique est en pleine expansion, et compte des entreprises telles que la firme sénégalaise Paps qui opère en Afrique francophone ou encore la firme nigériane de livraison Yellow Relay.

Chamberline Moko