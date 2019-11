Nigeria : Heineken maintient une stratégie très généreuse de dividendes, malgré des performances et un marché en berne

(Agence Ecofin) - Malgré une année 2019 qui risque de s'achever sur une nouvelle baisse de son bénéfice net, Nigerian Breweries, la filiale au Nigeria du groupe brassicole, Heineken, continue avec sa politique généreuse en matière de dividendes.

Après avoir déjà payé 16,2 milliards de nairas (44,7 millions $) de dividendes pour le compte des périodes d'exploitation précédentes, son conseil d'administration a proposé un dividende intérimaire de 0,5 naira par action pour le troisième trimestre s'achevant fin septembre 2019, soit un total de près de 4 milliards de nairas.

Ce choix de l'entreprise ne manque pas de soulever des interrogations. Depuis 2018, elle doit se montrer résiliente à un contexte économique morose sur son principal marché le Nigeria et même sur les marchés à l'export. Au Nigeria particulièrement, le groupe dit avoir été contraint de supporter une hausse de 41% du prix de la bière, à la suite d'une réévaluation des droits d'accise par le gouvernement fédéral.

Cette année 2019, une nouvelle hausse est venue grever le droit d'accise qui est pourtant à +67%., l'augmentation de cette taxe en l'espace de 12 mois. Le brasseur a une fois de plus encaissé les pertes avec des conséquences néfastes sur son compte de résultats.

Malgré une hausse non négligeable de ses dépenses de publicité et de livraison, le brasseur a connu un bénéfice net de 12,4 milliards de nairas, en baisse de 17% comparé à celui de la même période en 2018. Tout porte à croire que l'année en cours s'achèvera aussi sur un résultat en baisse, et la politique généreuse de rémunération des actionnaires devient contradictoire.

C’est le consortium des entités du groupe Heineken qui en profite le plus. Il possède dans le cadre de la Holding Heineken NV, 53,2% des actions. Ce qui lui donne droit à 2,12 milliards de dividende intérimaire, soit environ 6 millions $.

A une échelle plus petite, le deuxième actionnaire du brasseur est la firme d'investissement londonienne First State Investment Management, qui détient 4,7% des actions. Rappelons qu'en plus des dividendes, le groupe Heineken touche aussi des royalties hors taxes sur Nigerian Breweries. Ils étaient d'un peu plus de 5,6 milliards de nairas pour les 9 premiers mois de 2019, soit environ 15,5 millions $.

Si le rapatriement des dividendes et des royalties est un droit consacré pour les investisseurs étrangers au Nigeria, le timing des investisseurs pour en jouir peut parfois être contraire à leurs discours visant à réaliser des profits tout en soutenant le développement des communautés qui les accueillent. Dans le cas présent, bien que l’économie nigériane soit confrontée à des défis, les actionnaires majoritaires de Nigerian Breweries ont clairement défendu leurs intérêts en premier.

Idriss Linge