Pour soutenir son activité de prêt en ligne au Nigeria et au Brésil, la fintech Migo lève 20 millions $

(Agence Ecofin) - L’américain Migo envisage d’accroître son activité de prêt en ligne au Nigeria et de pénétrer pour la première fois le marché brésilien. La fintech a levé 20 millions $ pour financer ces deux opérations.

L’entreprise fondée en 2013, prévoit de mettre à la disposition des entreprises, établissements de crédits et opérateurs télécoms, des prêts en ligne destinés aux populations à faibles revenus et non bancarisées.

« Au Nigeria, le nombre de personnes n’ayant pas accès au crédit est d’environ 90 millions tandis qu’environ 100 millions d’adultes n’ont pas accès au crédit au Brésil », a affirmé Ekechi Nwokah, CEO de Migo, soulignant l’opportunité à saisir dans ces deux marchés dans lesquels l’accès aux services financiers reste limité.

La plateforme Migo, autrefois dénommée Mines, affirme avoir accordé plus de 3 millions $ de prêts à environ un million de clients via son réseau de partenaires et au cours de la période allant de 2013 à 2017. La fintech prévoit de mobiliser entre 10 et 15 millions $ supplémentaires d’ici la fin de l’année pour poursuivre son développement dans d’autres marchés émergents. Actuellement, le total des fonds mobilisés par Migo est estimé à 36 millions $.

Chamberline Moko