Pour 2019, l'Agence française de développement a directement soutenu pour 182,7 millions d'euros de projets en Afrique

(Agence Ecofin) - L'Agence française de développement s'est déjà engagée à un peu plus de 182,7 millions d'euros en Afrique subsaharienne depuis le début de l'année 2019, a pu constater l'Agence Ecofin grâce à des données publiées sur le site internet de l'institution. Au total, ce sont 25 projets qui ont été soutenus dans différents pays de la région sous diverses formes.

Le projet le plus important identifié est une activité menée au Maroc pour l'atteinte de l'objectif d'égalité entre les hommes et les femmes. Une enveloppe de 100 millions d'euros y a été consacrée sous la forme de prêts et de subventions.

Au final, cette forme d'engagement aura été la plus utilisée dont 12 au profit des organisations non gouvernementales pour un montant de 20,4 millions d'euros, 8 subventions simples pour 25 millions d'euros et deux contrats de désendettement et de développement pour 9 millions d'euros.

Rappelons qu'au cours du mois d'octobre 2019, l'Agence française a aussi pris des engagements dans le cadre de l'amélioration de la santé publique dans certaines parties de l'Afrique. C'est le cas notamment de l'accord signé avec la Fondation Mérieux. Ce projet ambitionne de développer des services de laboratoire de santé plus efficaces et plus fiables en Afrique de l’Ouest.

Idriss Linge