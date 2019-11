L’institution néerlandaise FMO s’engagera à hauteur de 4,9 millions $ en faveur du fonds africain Cathay AfricInvest Innovation

(Agence Ecofin) - Le FMO, l’institution néerlandaise de financement du développement prévoit de s’engager à hauteur de 4,40 millions d’euros (4,9 millions $) en faveur de Cathay AfricInvest Innovation, un fonds d’investissement qui cible des entreprises innovantes, démontrant une forte croissance en Afrique et ouvertes à l’international.

Cathay AfricInvest Innovation Fund est une initiative conjointe de la firme tunisienne de capital-investissement AfricInvest et de la société de capital-risque, Cathay Innovation. Le fonds qui mobilise des capitaux auprès d’institutions internationales cible une taille de 150 millions d’euros.

En avril 2019, le fonds Cathay AfricInvest Innovation annonçait qu’il sélectionnerait sur le continent, des entreprises qui bénéficieront de l’expertise et du soutien d’un réseau de partenaires de Cathay Innovation et de la société panafricaine AfricInvest. L’appui apporté permettra aux entreprises retenues d’accélérer leur expansion géographique et de devenir des leaders dans leurs secteurs d’activités respectifs.

Avec 8 implantations sur l’ensemble du continent, la société de capital-investissement AfricInvest, gère des actifs de l’ordre de 1,5 milliard $. Elle compte plus de 150 investissements effectués dans 25 pays africains.

Chamberline Moko

