La firme néerlandaise Nutreco rachète son concurrent sud-africain Animal Nutrition & Health

(Agence Ecofin) - Nutreco, une entreprise domiciliée aux Pays-Bas et qui évolue dans le secteur de la nutrition animale, a racheté son concurrent sud-africain Animal Nutrition & Health (ANH) à un montant non divulgué. ANH qui fournit des vitamines et aliments pour animaux en Afrique du Sud était avant cette acquisition une entreprise du portefeuille de la société Kaonne Investments.

Nutreco prévoit d’intégrer la société ANH au sein de sa filiale en Afrique du Sud, Trouw Nutrition South Africa. L’entreprise néerlandaise souhaite renforcer sa présence sur le continent et plus précisément en Afrique du Sud qui constitue « le plus grand marché de production d’aliments pour animaux sur le continent », a déclaré Rob Kiers (photo), directeur général de Nutreco pour l’Afrique. Selon lui, « la conclusion de cet accord avec Kaonne Investments fait partie de la stratégie de Nutreco visant à élargir sa base en Afrique ».

Filiale du groupe familial néerlandais SHV Holdings N.V, Nutreco est également présente dans le secteur aquacole en Afrique de l’Est. La firme a aussi investi dans la production d’aliments pour poissons au Nigeria et en Egypte.

Chamberline Moko