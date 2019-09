Pearl Capital Partners réalise son cinquième engagement en Ouganda

(Agence Ecofin) - Pearl Capital Partners (PCP), une société d’investissement spécialisée dans le secteur agricole et agroalimentaire est-africain, annonce son cinquième engagement en Ouganda. La firme a ciblé Raintree Farms Ltd, une entreprise de production et de transformation de moringa.

C’est à travers son fonds d’investissement Yield Uganda Investment Fund, dédié aux petites et moyennes entreprises agroalimentaires que la firme PCP a réalisé cet investissement. Le montant alloué est de 3,9 milliards de shillings ougandais (1 million $).

« Notre investissement soutiendra l'entreprise Raintree qui occupe une place importante dans l’économie agroalimentaire en Ouganda, étant l’un des principaux producteurs de moringa biologique du pays. La société continuera à s’implanter dans le secteur des produits nutritionnels et de santé », a commenté Edward Matsiko Isingoma, associé de PCP.

Co-fondée en 2012 par Teddy Ruge et Pamela Nyakato, la société Raintree Farms exporte principalement ses produits (poudre et huile de moringa) en Ouganda et à l’international. Cet investissement est le deuxième de l’année 2019 réalisé par la firme Pearl Capital Partners en Ouganda.

Chamberline Moko