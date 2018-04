Trapeace Holdings s’apprête à lancer Africa Master Coin, la première cryptomonnaie africaine

(Agence Ecofin) - La société sud-africaine Trapeace Holdings s’apprête à lancer une cryptomonnaie 100% africaine en partenariat avec Cornet PTE, une firme singapourienne spécialisée dans le placement initial Coin (Initial Coin Offering), a rapporté le site d’information IT-Online le 3 avril.

Baptisée Africa Master Coin, cette cryptomonnaie devrait être lancée vers la fin de l’année en cours, pour un usage exclusif en Afrique, ajoute de même source. Elle sera basée sur l'utilisation de jetons (tokens) échangeables sur une plateforme spécifique. Ces jetons seront fixés à une valeur constante aux monnaies locales.

Outre les négociations sur la monnaie dématérialisée elle-même, l'Africa Master Coin devrait permettre l’achat de divers biens et services. «Dans chaque pays, nous négocierons et signerons des accords avec des partenaires commerciaux locaux qui accepteront les jetons privés en échange de biens et services. Les jetons que ces partenaires recevront, seront ensuite rachetés par les réseaux d’échanges dans ces pays.», a expliqué Trapeace.

Les transactions seront vérifiées et enregistrées dans un domaine assurant la confidentialité et la transparence grâce à la technologie des blockchains. Selon ses promoteurs, l’Africa Master Coin est en mesure de faciliter les investissements étrangers en Afrique et de promouvoir le commerce intra-africain.

«Une cryptomonnaie africaine unique améliorera considérablement les paiements transfrontaliers entre les pays africains et permettra des investissements étrangers plus efficaces.», assure George Gordon, directeur général de Trapeace et membre du Conseil d'administration de l'African Blockchain Association.

M. Gordon a également précisé que Trapeace Holdings et Cornet PTE ne sont pas préoccupés par le scepticisme des régulateurs des systèmes financiers par rapport aux cryptomonnaies. «Les titulaires des comptes Africa Master Coin devront se conformer aux réglementations relatives au fonctionnement des établissements financiers, définies dans chaque pays. En outre, il y aura des historiques complets des transactions sur chaque compte individuel de façon à permettre aux régulateurs de détecter les éventuelles anomalies.», a-t-il précisé.

Lire aussi:

26/02/2018 - Luno, la première plateforme d'échange de cryptomonnaies en Afrique, vise 1 milliard d’utilisateurs en 2025

23/02/2018 - La blockchain au service de l'aide humanitaire

16/02/2018 - Faut-il avoir peur des cryptomonnaies ?

12/01/2018 - Il n’y pas que le bitcoin qui marche !