Finance climat : Moody’s prédit 400 milliards $ d’émissions d’obligations durables pour 2020

(Agence Ecofin) - L’agence de notation Moody’s prévoit une hausse de 244 % des émissions d’obligations vertes en 2020. Cette évolution sera portée par une plus grande clarté des intentions des gouvernements et un engagement des organes de régulation.

300 milliards $ d’obligations vertes seront émis au cours de l’année, selon l’agence. Elles seront probablement complétées par 75 milliards $ d’obligations durables et 25 milliards $ d’obligations sociales. Cela portera à 400 milliards $ au total, les instruments de finance durable qui seront probablement émis durant l’année, selon les projections de l’agence. Rappelons qu’en 2019, 323 milliards $ de ces titres ont été émis.

« Les participants aux marchés du secteur financier intègrent de plus en plus les considérations environnementales, sociales, de gouvernance et de durabilité. Les gouvernements et les régulateurs fournissent également des structures de plus en importantes et claires pour les marchés de finance durable au fur et à mesure que leur attention pour le changement climatique et la durabilité s’accroissent », a affirmé Matthew Kuchtyak, un analyste de Moody’s.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

03/02/2020 - Pressées par le temps, les grandes banques devancent les régulateurs dans l’évaluation des risques climatiques