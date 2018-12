Le logisticien Panalpina renforce ses activités au Kenya en investissant 4,8 millions $ dans le transport des denrées alimentaires

(Agence Ecofin) - Panalpina, une entreprise suisse de logistique et transports internationaux, a investi 500 millions de shillings (4,8 millions $) pour la construction d’un nouvel entrepôt frigorifique à l’aéroport international Jomo Kenyatta. Cette installation permettra d’entreposer et de transporter des denrées périssables plus précisément des fruits et des légumes.

Le groupe suisse qui a débuté ses activités en 2015 au Kenya souhaite transporter plus de 80 000 tonnes de fleurs, fruits et légumes d’ici 2020 au Kenya. Pour le moment, l’entreprise transporte 65 000 tonnes de denrées alimentaires à destination des marchés européens.

« Les investissements de Panalpina dans le secteur des denrées périssables visent à ajouter de la valeur aux activités des entreprises engagées dans les chaînes d'approvisionnement. Nous voulons renforcer nos opérations au Kenya avec des investissements plus importants comme l’extension de notre entrepôt frigorifique », a fait savoir Stefan Karlen, directeur général de Panalpina.

La firme suisse présente dans 26 pays à travers le monde a récemment acquis une participation majoritaire dans le capital de Skyservices, une entreprise sud-africaine spécialisée dans le fret aérien. Panalpina a également intégré dans son portefeuille au cours de cette année, la firme zimbabwéenne FX Logistics.

Chamberline Moko