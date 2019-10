La société de gestion de fonds Adenia Partners acquiert une part majoritaire dans le capital du kényan Quick Mart

(Agence Ecofin) - Adenia Partners, une société de gestion de fonds de capital-investissement, domiciliée à Maurice et qui cible des entreprises à fort potentiel de développement en Afrique, a acquis une part majoritaire dans le capital de Quick Mart Limited, une entreprise qui exploite et gère des supermarchés et magasins au Kenya.

Le montant de l’acquisition n’a pas été communiqué. Néanmoins, on sait qu’Adenia investit entre 10 et 70 millions d’euros dans des entreprises basées en Afrique subsaharienne. Cet apport a été réalisé via Adenia Capital IV, le quatrième fonds d’investissement d’Adenia, lancé en 2016 et disposant d’un capital de 230 millions d’euros. La société kényane constituée en 2006 prévoit de renforcer son réseau de magasins dans des zones accessibles et à fort potentiel du pays.

A travers cette acquisition, Adenia Partners espère se renforcer dans le segment de la grande distribution au Kenya. Le gestionnaire de fonds procèdera à la fusion de Quick Mart avec une autre entreprise (Tumaini Self Service Limited) qu’elle a acquise en décembre 2018. Les deux sociétés fusionneront en une seule entité qui sera majoritairement détenue par Adenia.

Ducan Kinuthia, directeur exécutif de Quick Mart, a commenté l’opération. « Nous sommes convaincus que notre partenariat avec Adenia Partners et cette nouvelle alliance avec Tumaini permettra la création d’un leader de la grande distribution au Kenya ».

La société de gestion de fonds qui possède six bureaux de représentation sur le continent, gère des actifs de l’ordre de 400 millions $. Elle a réalisé, à cette date, près de 34 transactions en Afrique.

Chamberline Moko

