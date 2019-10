La firme ougandaise Kayonza Tea Factory conclut un accord de prêt d’un montant de 3,1 millions $ avec l’investisseur Oikocredit

(Agence Ecofin) - Kayonza Tea Factory, une société agroalimentaire ougandaise spécialisée dans la production et la commercialisation de thé, a conclu un accord de prêt d’un montant de 3,15 millions $ avec Oikocredit, un investisseur à impact, qui soutient des organisations qui évoluent dans les secteurs de services financiers, de l’agriculture et des énergies renouvelables en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

La facilité permettra à la firme ougandaise de construire une seconde usine de production de thé dans le pays et d’accroître ses rendements. « Cette opération permettra à Kayonza de renforcer sa position dans le marché du thé dans la sous-région. Nous accordons de la priorité à l’impact social du projet tout en générant des rendements financiers », a commenté Geoffrey K. Musyoki, spécialiste des prêts agricoles chez Oikocredit.

L’organisation internationale Solidaridad a travaillé avec l’équipe de direction de Kayonza, en évaluant les rendements et les coûts relatifs à la mise en place de cette nouvelle usine. Une proposition d’investissement a ensuite été élaborée et présentée à des investisseurs, au rang desquels Oikocredit.

A fin 2018, Oikocredit a investi un montant global de 186,8 millions d’euros en Afrique. Cet investissement a bénéficié à 164 organisations installées sur le continent et qui collaborent avec l’investisseur d’impact.

Chamberline Moko