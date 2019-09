Les banques sud-africaines FirstRand Bank, Rand Merchant Bank et Investec Bank annoncées dans un deal de 130 millions $

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, des actionnaires majeurs de l'entreprise technologique Vox Telecom, dont les groupes bancaires sud-africains FirstRand Bank et Rand Merchant Bank (RMB) et la firme de capital-investissement Metier Private Equity ont racheté les parts d'Investec Bank, pour un montant estimé à 2 milliards de rands (130 millions $), dans le cadre d'un processus de recapitalisation.

Investec faisait partie d'un groupe d'investisseurs qui avait en 2011, investi un peu plus de 421 millions de rands dans cette entreprise spécialisée dans la pose des fibres optiques et des services de l'internet. La banque sud-africaine contrôlait aussi près du tiers de son capital. On peut donc s'attendre à ce qu'une part importante de la valeur du rachat puisse entrer dans ses coffres.

Sur la Bourse de Johannesburg où les trois banques sont cotées, les actionnaires semblent avoir accusé le coup de cette annonce. Leurs trois valeurs étaient en baisse à la clôture des transactions, lundi. Rand Merchant Bank Holdings, maison mère de RMB, a affiché le recul le plus important (-4,8%) et FirstRand Bank a connu le plus gros volume de désinvestissement, 12 millions de titres.

Idriss Linge