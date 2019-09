Africa Finance Corporation a mobilisé 150 millions $ via un emprunt syndiqué sur le marché japonais des capitaux

(Agence Ecofin) - Africa Finance Corporation (AFC), une institution panafricaine de financement des projets et des entreprises, qui est basée à Lagos au Nigeria, a mobilisé 150 millions $ en effectuant un emprunt syndiqué samouraï, c'est-à-dire un emprunt sur le marché des capitaux du Japon et respectant la régulation financière de ce pays.

La facilité comprend deux tranches dont une en dollar US et l'autre en yen (monnaie japonaise). Elle sera remboursable au bout de trois ans. Les groupes financiers Mitsubishi Finance Group et Sumitomo Mitsui Banking Corporation sont intervenus comme arrangeurs et placeurs de cette opération, qui selon l'AFC, a été largement sursouscrite.

Elle porte à 800 millions $, le montant des financements déjà mobilisés cette année par l'AFC. « Depuis que j'ai rejoint AFC, l'un de mes objectifs principaux a été de constituer une vaste groupe d'investisseurs internationaux. La finalisation de cette opération de prêt nous rapproche », a fait savoir Samalai Zubairu, le PDG de l'institution.

AFC investit dans des projets d'infrastructures de haute qualité fournissant des services essentiels dans les secteurs comme celui de l’énergie, des ressources naturelles, de l’industrie lourde, des transports et des télécommunications. À ce jour, l'institution revendique avoir investi plus de 4,5 milliards $ sur des projets dans 29 pays d’Afrique.

Idriss Linge