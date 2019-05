Afrique du Sud : RMB Ventures et Nedbank Private Equity rachètent trois filiales d’un groupe de santé sud-africain pour un montant de 32,9 millions $

(Agence Ecofin) - La société sud-africaine de capital-investissement RMB Ventures et Nedbank Private Equity, la branche investissement du groupe bancaire Nedbank, ont conjointement investi 480 millions de Rands (32,9 millions $) dans une opération de rachat de trois filiales du groupe de santé et de bien-être sud-africain Ascendis Health.

Le produit de cession des entreprises Efekto, fabricant de pesticides et engrais, Afrikelp, fabricant de stimulants de croissance pour les plantes et Marltons, fabricant et distributeur de produits pour animaux, servira à renforcer les besoins de financement sur le court terme d’Ascendis Health et à réduire son niveau d’endettement.

Depuis mars 2018, la Direction générale du groupe Ascendis Health dirigé par Thomas Thomsen, a mis en place une nouvelle orientation stratégique portant sur la cession des activités non essentielles du groupe. Cette décision est motivée par la volonté du sud-africain de se concentrer sur ses activités principales tout en améliorant ses indicateurs financiers.

Le groupe de santé affirme vouloir renforcer ses opérations dans le secteur de l’industrie pharmaceutique et celui de la santé, jugés plus rentables. La firme envisage sur le long terme des acquisitions stratégiques dans ces domaines mais également une expansion géographique en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient.

Chamberline Moko