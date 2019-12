Goodwell Investments se renforce dans le tour de table de Copia Global, une plateforme kényane de commerce via le mobile

(Agence Ecofin) - Basé à Amsterdam, aux Pays-Bas, Goodwell Investments, co-investisseur dans le capital du kényan Copia Global, a récemment participé à une opération de levée de 26 millions $ aux côtés de quatre autres investisseurs institutionnels.

Les fonds ont été mobilisés au profit de Copia Global, une entreprise qui utilise le mobile pour desservir des personnes vivant dans des zones enclavées et n’ayant pas accès à des supermarchés et grandes surfaces de commerce.

Cette initiative marque le deuxième engagement de Goodwell Investments au sein de cette plateforme de commerce de détail. En début d’année, cet investisseur avait engagé 2 millions $ pour soutenir l’activité de Copia Global.

Le nouvel apport financier permettra à l’entreprise fondée par deux Américains, Tracey Turner et Jonathan Lewis, de poursuivre sa croissance au Kenya et plus tard dans la sous-région Afrique de l'Est.

Copia Global qui a démarré ses activités en 2013, au Kenya, dessert actuellement plus de 180 000 consommateurs dans des zones rurales du pays à travers son réseau comprenant plus de 5000 points de distribution. L’entreprise cible un marché plus large de 3 millions de consommateurs à revenus faibles et établis dans des pays en développement.

Chamberline MOKO