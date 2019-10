L’américain Carlyle Group annonce des acquisitions de 1 milliard $ dans le secteur pétrolier en Afrique subsaharienne

(Agence Ecofin) - Le groupe d’investissement américain The Carlyle Group qui gère des actifs de l’ordre de 223 milliards $, annonce le lancement de Boru Energy, une plateforme dédiée à l’acquisition d’actifs pétroliers et gaziers en Afrique subsaharienne. A travers cette plateforme, The Carlyle Group prévoit de réaliser des acquisitions pouvant atteindre 1 milliard $.

La nouvelle entité a été mise sur pied avec le concours d’Aidan Heavey (photo), fondateur de Tullow Oil plc, une compagnie britannique de prospection et d’exploitation de gisements pétroliers et gaziers et Tom Hickey, ancien directeur financier de Tullow Oil plc. Ces deux associés possèdent une certaine expérience dans des investissements liés à des projets pétroliers et gaziers en Afrique.

La stratégie d’investissement de Boru Energy consistera à acquérir des parts dans des sociétés pétro-gazières dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. Ces acquisitions se feront via Carlyle International Energy Partners, son fonds d’investissement axé sur l’exploration et la production de pétrole et de gaz en Afrique, en Amérique latine, en Europe et en Asie.

« Boru Energy va constituer un portefeuille réparti dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne et qui comprendra des actifs de sociétés pétrolières et gazières nationales, internationales ou indépendantes », a indiqué Carlyle Group dans un communiqué publié le 1er octobre.

