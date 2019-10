Le marocain Banque Centrale Populaire annonce la finalisation de l'acquisition de la filiale au Cameroun du groupe français BPCE

(Agence Ecofin) - Le groupe marocain Banque Centrale Populaire (BCP) a finalisé mardi 1er octobre, l’acquisition des 68,5% du capital de la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit (BICEC) auprès du groupe français Banque Populaire Caisse d'épargne (BPCE). Cette évolution des choses survient après qu'a été obtenu l’ensemble des autorisations réglementaires requises.

« En rejoignant le groupe Banque Centrale Populaire, la BICEC bénéficiera de meilleures pratiques bancaires, d’innovations et d’expertises adaptées au marché africain. Avec l’appui de ses nouveaux actionnaires de référence, la BCP et l’Etat camerounais, la BICEC entame dorénavant une nouvelle phase de son développement, en plaçant la satisfaction de ses clients et la promotion des talents locaux au centre de ses priorités », a déclaré Kamal Mokdad, directeur de la BCP à l'international.

Cette acquisition fait partie d'un processus entamé entre le troisième groupe marocain coté et son partenaire stratégique français, pour l'acquisition de 4 filiales en Afrique, dont une en Tunisie, une en République du Congo, une à Madagascar. Rappelons que cette opération avait connu des réserves de la part de Moody's. L'agence de notation estimait en effet que dans deux des pays ciblés par l'opération, notamment le Cameroun et la République du Congo, la régulation bancaire était encore en processus d'amélioration ; ce qui constituait un risque.

Des responsables de BCP sans s'opposer totalement à cette analyse, ont davantage affiché la confiance en leur stratégie. « Les opérations d’expansion engagées sont réfléchies et présentent, à notre sens, une importante opportunité de croissance pour le groupe, notamment au regard de la création de valeur attendue et des conditions financières de leur réalisation. La gestion des risques opérationnels et l'optimisation des coûts d'exploitation font partie des thématiques traditionnelles faisant l'objet d'une attention particulière lors du pilotage au quotidien des filiales internationales et de déploiement de projets stratégiques d’intégration des nouvelles acquisitions », avaient-ils répondu à ce propos à l'Agence Ecofin, début 2019.

Les chiffres du premier semestre donnent raison au groupe. La contribution des filiales spécialisées et à l'international à son produit net bancaire a progressé de 14% durant cette période, représentant désormais 38% du total. Avec une présence portée à 29 pays dans le monde, dont 15 en Afrique, le groupe BCP est le sixième acteur bancaire du continent par la taille des fonds propres.

Idriss Linge