Le sud-africain Life Healthcare Group a mobilisé 400 millions de livres sterling via un emprunt syndiqué

(Agence Ecofin) - Life Healthcare Group (LHC), une holding sud-africaine spécialisée dans la gestion des sociétés de soins médicaux et hospitaliers et qui est cotée sur le Johannesburg Stock Exchange, a mobilisé 400 millions de livres sterling (environ 498 millions $) sur le marché britannique des capitaux. L'opération qui a été sursouscrite 1,75 fois, représente un réel succès, dans un contexte marqué par le désintérêt des investisseurs pour des produits financiers en provenance des marchés émergents.

« Le succès de l'opération, dans un contexte de volatilité des marchés, témoigne de la solidité de notre profil financier », ont expliqué les responsables de l'entreprise. Il faut dire qu'elle a reçu un accompagnement de poids : Bank of America et Rand Merchant Bank (Afrique du Sud) agissant respectivement en tant qu'agent de documentation et de syndication. Barclays a agi en tant qu'agent facilitateur.

L'entreprise semble être la ligne des investisseurs. Des données de la Bourse de Johannesburg indiquent que de grosses transactions ont été effectuées sur ses actions au cours du premier trimestre 2020. En tête des investisseurs, on retrouve la Public Investment Corporation, l'entité qui gère les fonds de pension des retraités de la fonction publique sud-africaine, et qui a renforcé sa position de premier actionnaire de Life Healthcare Group en acquérant 8,5 millions d'actions supplémentaires. On retrouve aussi parmi les acquéreurs, la branche investissement de l'assureur Sanlam.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les services de soins médicaux sont fortement sollicités. Le coronavirus a révélé des risques qui font prendre plus que jamais conscience de l'opportunité qu'il y a à investir dans les soins de santé. Plus singulièrement, Life Healthcare Group affiche de solides rendements et son bénéfice net pour les 12 mois s'achevant fin septembre 2019 était en hausse de 77%.

Cette belle santé financière de la holding hospitalière ne semble pas séduire tout le monde. Le 27 mars 2020, on a pu noter qu'une quarantaine d'investisseurs de poids ont allégé de manière significative leurs portefeuilles des actions de l'entreprise. On retrouve parmi les cédants, les branches investissement de plusieurs grands groupes bancaires internationaux, pour un total de 122,9 millions de titres vendus.

Rappelons que la ressource mobilisée dans le cadre de l'emprunt servira à refinancer une précédente dette pour 300 millions de livres sterling et le reste aux dépenses courantes.

Idriss Linge