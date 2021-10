(Agence Ecofin) - Les fintechs représentent de plus en plus une alternative au système bancaire traditionnel. En août dernier, la sud-africaine Ukheshe avait pris pied dans des marchés d’Asie-Pacifique pour y déployer ses solutions de paiement numérique.

La fintech Ukheshe Technologies, basée en Afrique du Sud, a annoncé un partenariat avec Chipper cash, une application de paiements, afin d’améliorer et d’accélérer le déploiement de ses offres de paiement numérique. Ce nouveau partenariat permettra aux utilisateurs de Chipper d’effectuer des transactions plus efficaces dans toute l’Afrique grâce à Eclipse, l’interface de programmation d’applications d'Ukheshe.

