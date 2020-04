Le kényan Twiga Foods va acquérir du matériel de transport et d’entreposage grâce à un prêt de l’américain DFC

(Agence Ecofin) - La plateforme kényane de livraison de fruits et de légumes, Twiga Foods, obtiendra un prêt de 5 millions $ auprès de l’Agence américaine de financement du développement, International Development Finance Corporation (DFC). L’annonce a été faite le 31 mars 2020 par l’institution américaine.

La ligne de crédit permettra à l’entreprise co-fondée à Nairobi en 2014 par Peter Njonjo et le Britannique Grant Brooke, d’acquérir du matériel supplémentaire de transport et d’entreposage frigorifique afin de commercialiser davantage de produits. Twiga Foods s’approvisionne auprès de plus de 17000 producteurs et livre des produits agricoles à plus de 8000 détaillants par semaine.

Selon Peter Njonjo, le marché informel et fragmenté de la production et de la distribution d’aliments en Afrique représentait plus de 300 milliards $ en 2019.

Rappelons que ce n’est pas le premier prêt accordé par l’américain DFC. En octobre 2019, cette agence de développement avait co-investi aux côtés d’autres investisseurs dans le capital de Twiga Foods.

Chamberline Moko