BMCE Bank of Africa a lancé sa banque islamique BTI Bank pour en faire « un modèle au Maroc »

(Agence Ecofin) - Le groupe BMCE Bank of Africa veut faire de sa filiale islamique un modèle au Maroc. « Nous sommes convaincus que l'expérience historique de notre partenaire et leur forte connaissance du marché nous permettront de faire de BTI Bank un modèle pour les banques participatives au Maroc », a déclaré Brahim Benjelloun Touimi (photo), le Directeur général du groupe marocain, selon un communiqué officiel



Ce commentaire a été fait le 26 décembre 2017, à l’occasion du lancement officiel de BTI Bank. BMCE Bank of Africa en est l’actionnaire majoritaire à hauteur de 51% et son partenaire du Bahreïn contrôle le reste des 49%. L’ambition de leadership du groupe marocain, rencontrera cependant une sérieuse concurrence sur le marché de la banque islamique dans le royaume chérifien.

Trois banques participatives(islamique) y sont déjà opérationnelles, depuis que la banque centrale a marqué son accord pour le lancement de ce type d’activités. Il s’agit d’Umnia Bank du groupe CIH Bank en partenariat avec Qatar International Islamic Bank (QIIB) et la CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion), Bank Al Yousr du groupe Banque Centrale Populaire (BCP) en partenariat avec Guidance Financial Group, et enfin Bank Assafa, lancé par le groupe Attijariwafa Bank.



Annoncées depuis longtemps au Maroc, les activités de banques participatives se mettent progressivement en place. En septembre 2016, la Banque centrale avait expliqué le retard pris par le besoin de rendre effectif un certain nombre d’éléments de règlementation. Pour l’instant, rien n’indique que les précautions prises résisteront à l’environnement bancaire, parfois très changeant.



Chamberline Moko