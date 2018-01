La Société Islamique de Développement annonce le lancement d'un fonds d’un milliard $ dédié aux infrastructures en Afrique

(Agence Ecofin) - La Société Islamique de Financement du développement du secteur privé travaille à mobiliser un milliard $ qui seront destinés à soutenir les projets d'infrastructures en Afrique, selon des règles compatibles à l’éthique musulmane.

L'initiative est issue d'un accord entre cette branche de la Banque islamique de Développement, et India's Infrastructure & Financial Services, une entreprise indienne qui structure des projets d'infrastructure.

Les secteurs ciblés seront ceux de l'énergie et du transport sur lesquels l'Afrique connait un certain gap. Le fonds devrait financer de projets de petites et de moyennes envergures, dans les différents pays membres de la Banque Islamique de Développement.

La Société Islamique de Développement a indiqué que malgré les défis que traverse l'Afrique, elle travaillera à soutenir la région. Il y a quelques semaines, elle a signé un accord avec Afrexim Bank pour le soutien du commerce intra-africain. Elle a aussi accompagné plusieurs pays africains, notamment le Sénégal, le Nigéria et la Côte d'Ivoire.

Chamberline Moko