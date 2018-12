l-organisation-humanitaire-mercy-corps-va-lancer-une-institution-de-microfinance-islamique-en-ethiopie

(Agence Ecofin) - L’organisation humanitaire Mercy Corps a annoncé, dans un communiqué rendu public le 4 décembre, avoir engagé le cabinet de conseil, Islamic Finance Advisory & Assurance Services (IFAAS) pour préparer le lancement d’une institution de microfinance islamique en Ethiopie.

L’institution en question, dont la création sera partiellement financée par le Département britannique du développement international, aura pour mission de proposer des produits sans intérêt aux communautés locales, a-t-on ajouté de même source.

Le cabinet IFASS a déjà mené une étude sur la finance sans intérêts en Éthiopie, un pays où plus de 30 millions de personnes sur une population totale de 100 millions d’habitants sont des musulmans. «L'étude réalisée par IFAAS sur la finance sans intérêt en Éthiopie est essentielle à notre travail d'inclusion financière dans ce pays.», a déclaré Josh Ling (photo), directeur chargé de l'inclusion financière à Mercy Corps.

Basée aux Etats-Unis, Mercy Corps opère dans 38 pays qui ont subi diverses formes d'instabilité économique, environnementale, sociale et politique, dont l'Afghanistan, la République centrafricaine et la Somalie. Cette organisation affirme avoir aidé déjà plus de 220 millions de personnes à survivre à des conflits et à améliorer leurs conditions de vie.

