Egypte : La Société Islamique pour le Financement du Commerce trouve un accord de 3 milliards $ avec le gouvernement

(Agence Ecofin) - International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), une filiale du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a signé un accord de financement de 3 milliard $ avec le gouvernement égyptien.

La ressource financera les importations de produits de base tels que les produits pétroliers, gaziers et alimentaires dont l’Egypte dépend grandement, a fait savoir Sahar Nasr, ministre des Investissements égyptiens, dans un communiqué.

« Cet accord est au centre de notre devoir qui est celui de contribuer à la fourniture de produits essentiels pour l’économie égyptienne » a affirmé Hani Salem Sonbol (photo), le Président et directeur général de l’institution financière islamique.

Les détails sur les conditions d’octroi de ce financement n’ont pas été donnés. Il n’est pas précisé non plus si l’injection de ce financement sera canalisée via les banques commerciales locales, ou à travers des mécanismes d’appui plus directs de l’IFTC.