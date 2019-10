Standard Chartered s’allie à la SFI pour lancer une facilité de 1 milliard $ dédiée au financement du commerce dans des marchés émergents

(Agence Ecofin) - Le groupe financier britannique Standard Chartered Bank, qui est coté sur les bourses de Londres et de Hong Kong, et la Société financière internationale (SFI) ont mis en place un mécanisme de partage de risque de 1 milliard $. Cette initiative vise à faciliter le financement d’entreprises locales et régionales qui évoluent dans les marchés d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient et qui rencontrent des contraintes d’accès au crédit.

Standard Chartered qui est présent dans 17 pays africains possède une riche expérience en matière de financement du commerce sur le continent. La SFI, de par sa portée, a la possibilité d’atteindre les marchés les plus difficiles d’Afrique. « En tant que chef de file du financement du commerce dans les corridors les plus dynamiques du monde, nous nous engageons à faciliter le commerce et à favoriser la croissance et la prospérité des économies locales. Nous sommes ravis de nous associer à la SFI pour poursuivre nos efforts », a déclaré Nicolas Langlois, responsable mondial de la distribution commerciale chez Standard Chartered.

Au cours des trois prochaines années, les deux partenaires espèrent garantir des financements de l’ordre de plus de 4 milliards $, en faveur d’entreprises commerciales présentes dans leur champ d’intervention. Rappelons qu'au cours de l'exercice 2019, la SFI a fourni plus de 19 milliards $ de financement à long terme aux pays en développement.

Chamberline Moko