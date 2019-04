Le Congo exporte ses premières tonnes de minerai de fer

(Agence Ecofin) - La République du Congo a exporté ses premières tonnes de minerai de fer, vendredi dernier, en direction de la Chine. 23 000 tonnes provenant de la mine Mayoko ont été chargées sur un bateau par la société Sapro-Mayoko SA, dirigée par le milliardaire congolais Paul Obambi.

Sapro, coentreprise entre Glencore et Zanaga Iron Ore, a commencé la production de minerai de fer en 2017 à Mayoko. Elle compte expédier 2 millions de tonnes de minerai de fer par an au cours des deux prochaines années et ensuite augmenter sa production à 30 millions de tonnes, d'ici 2024.

« Nous nous dirigeons vers plus d'un siècle de production », a déclaré M. Obambi.

La production et l’exportation du fer de Mayoko devraient impacter considérablement la croissance économique du Congo, dépendante jusque-là du pétrole. Outre la construction prévue d’infrastructures routières, le projet créera environ 15 000 emplois.

Lire aussi :

18/05/2018 - Congo : le milliardaire Paul Obambi sollicite un prêt français pour construire un chemin de fer