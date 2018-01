(Agence Ecofin) - La junior minière australienne Sundance Resources, dont la filiale camerounaise, Cam Iron pilote le projet de développement du gisement de fer de Mbalam-Nabeba (35 millions de tonnes de fer), à cheval entre le Cameroun et le Congo ; a annoncé le 22 janvier 2018 qu’elle a signé un protocole d'entente avec Tidfore Heavy Equipment Group Ltd, une entreprise chinoise spécialisée dans la fourniture et la construction du matériel de manutention portuaire et d’exploration en offshore.

«Le protocole d'entente vise à fournir un cadre de coopération entre les parties et leurs partenaires, afin de constituer le consortium d'experts nécessaire, pour financer ou aider à trouver le financement nécessaire à la construction des infrastructures liées au développement du projet minier de Mbalam-Nabeba (terminal minéralier du port en eau profonde de Kribi et ligne de chemin de fer Mbalam-Kribi, Ndlr)», souligne le communiqué de Sundance.

Plus loin, la junior minière australienne précise qu’«en vertu du protocole d'entente, Sundance vendra 51% de sa participation dans Cam Iron à Tidfore, pour une valeur à convenir…». Cette précision a la particularité de révéler qu’en cas d’accord entre les deux parties, sur la contrepartie financière à verser pour le rachat des 51% de Sundance dans Cam Iron, le Chinois Tidfore prendra le contrôle du projet minier de Mbalam. Même si, souligne Sundance, Cam Iron continuera de jouir du titre de propriété sur le périmètre du gisement de Mbalam, pendant une période minimale de 3 ans.

Le positionnement de cette entreprise chinoise sur le projet est tel que, apprend-on, Tidfore a d’ores et déjà signé un accord-cadre de coentreprise avec la China Civil Engineering Construction Corporation (Ccecc), filiale de l'entreprise publique China Railway Construction Corporation (Crcc). Dans cette joint-venture, Tidfore devrait s’occuper de la construction du terminal minéralier du port en eau profonde de Kribi, qui permettra d’exporter le fer extrait de la mine de Mbalam ; tandis que la société Ccecc, elle, s’occupera de la construction du chemin de fer, qui s’étirera sur 500 Km entre Mbalam et Kribi. L’arrivée de Tidfore sur le projet de Mbalam-Nabeba met ainsi un terme aux tractations finalement infructueuses, entre Sundance et China Ghezouba, en vue de la construction des infrastructures conditionnant le lancement de l’exploitation du gisement de fer de Mbalam-Nabeba.

«Sundance est heureuse d'avoir conclu un accord avec des partenaires importants, pour faire progresser le développement du projet de minerai de fer de Mbalam-Nabeba, et attend maintenant la décision du gouvernement du Cameroun sur la question de l’extension de la convention sur le projet. », a déclaré Giulio Casello, CEO de Sundance.

Pour rappel, face aux difficultés de Sundance à trouver des partenaires pour le développement du projet, le gouvernement camerounais avait dû proroger, pour une énième fois, la convention avec cette entreprise australienne jusqu’au 28 janvier 2018, tout en promettant une nouvelle prorogation de six mois, si et seulement si, la junior minière australienne avait fait des progrès significatifs dans la recherche de partenaires devant contribuer au développement du projet minier de Mbalam-Nabeba.

Brice R. Mbodiam

