Pétrole : Vaalco lance le forage du second puits de sa nouvelle campagne dans les eaux gabonaises

(Agence Ecofin) - Mercredi, le pétrolier américain Vaalco a démarré le forage du puits de développement horizontal Etame 9H, la deuxième étape de sa nouvelle campagne de forages au Gabon. Etame 9H qui cible des réserves d’huile dans la formation de Gamba devrait entrer en production au plus tard en décembre, en cas de succès.

Ce puits est l’un des deux puits de développement convenus dans le cadre de l’extension du contrat de partage de la Société.

Par ailleurs, une nouvelle mise à jour du développement de la découverte Etame 9P a été fournie. Sur la base d’analyses plus approfondies, la Société dispose maintenant d’informations positives supplémentaires concernant les résultats précédemment annoncés pour ce puits.

Contrairement à ce qui a été annoncé précédemment, le réservoir de sables bitumineux identifié est long d’au moins 45 pieds et est de bonne qualité avec des ressources pétrolières récupérables brutes comprises entre 3,9 et 14,9 millions de barils.

« Nous sommes heureux d’avoir commencé le forage d’Etame 9H, le premier puits de développement de notre programme 2019/2020 qui devrait porter à la hausse la production dès décembre. De plus, nous sommes encouragés par la mise à jour de l’analyse des données que nous avons obtenues sur les réservoirs Gamba et Dentale, à partir du puits d’évaluation Etame 9P, ce qui devrait avoir une incidence positive sur les réserves et les ressources récupérables de la concession », a commenté Cary Bounds, patron de Vaalco.

Après le puits Etame 9P, Vaalco mettra le cap sur le puits 11H, adjacent à Etame 9P.

Olivier de Souza

Lire aussi :