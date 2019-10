Au Gabon, l’Etat signe sept nouveaux contrats d’exploration, d’exploitation et de partage de production avec des sociétés pétrolières

(Agence Ecofin) - L’Etat du Gabon a signé, ce 28 octobre 2019, sept nouveaux contrats d’exploration, d’exploitation et de partage de production (CEPP) avec les sociétés Assala Upstream Gabon, Assala Gabon SA, Perenco Oil & Gas Gabon et Sinopec Overseas & Gas Limited. Ces sociétés pétrolières opèrent déjà dans le pays.

Ces contrats concernent les zones situées dans la province de l’Ogooué-Maritime, dans le bassin ouest du domaine pétrolier onshore. Ils couvrent une superficie d’environ 2829,35 Km2. Une réussite que le gouvernement attribue au nouveau code des hydrocarbures.

En effet, depuis sa promulgation au mois de juillet 2019, neuf CEPP ont déjà été signés entre l’Etat gabonais et les compagnies pétrolières installées dans le pays. Avant les signatures du 28 octobre, deux autres étaient déjà intervenues au mois d’août dernier. Ils ont été conclus entre le Gabon et la compagnie malaisienne Petronas.

« La signature de ces contrats témoigne de la forte attractivité du nouveau code des hydrocarbures, conçu avec l’appui du FMI, pour augmenter le niveau de production qui observait une tendance baissière », indique, Noël Mboumba, ministre du Pétrole.

Le responsable se montre même optimiste au sujet de l’avenir du secteur pétrolier gabonais. « Nous pensons qu’il y a un réel potentiel dans ces champs ; la plupart des CEPP qui ont été signés aujourd’hui font l’objet de découvertes. Et nous pensons, qu’avec les nouvelles technologies, vous allez pouvoir développer et augmenter le niveau de notre production et permettre l’augmentation de notre production et nos réserves pétrolières », a-t-il indiqué au directeur général d’Assala Energy Gabon, Jean-Yves Grall.

« Avec ce nouveau code, il y a de nouveaux termes fiscaux qui sont disponibles. Il va permettre de nouveaux investissements et c’est dans cette logique qu’Assala Gabon s’inscrit », a renchéri Jean-Yves Grall.

Stéphane Billé