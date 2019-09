La Sierra Leone prolonge la date limite de dépôt de dossiers pour son dernier d’octroi de licences pétrolières

(Agence Ecofin) - En Sierra Leone, la direction du pétrole vient d’annoncer la prolongation de la date limite de dépôt de candidatures pour acquérir les blocs ouverts dans le cadre de son quatrième cycle de licences pétrolières. Un communiqué officiel explique que l’objectif est de donner aux sociétés un délai supplémentaire pour achever leurs procédures de demande.

Relancé en mai dernier, le processus qui comprend deux catégories (appel d’offres direct et indirect) va désormais s’achever le 28 février 2020.

Ce cycle a été officiellement lancé début 2018 avant d’être suspendu le 10 septembre 2018. Cette suspension visait à renforcer la compréhension du marché via une nouvelle étude sismique 2D sur 29 000 kilomètres linéaires et une étude 3D sur 11 000 km2. Les blocs couvrent une superficie totale de 31 653 km2 et plus de la moitié se trouve à une profondeur d’eau de plus de 2 500 mètres.

En mai dernier, le cycle organisé en partenariat avec Getech, une filiale de l’explorateur américain ERCL, a été ouvert à nouveau.

Olivier de Souza

