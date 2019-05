Mozambique : Eni s’offre de nouvelles participations dans trois blocs d’exploration pétro-gazière 

(Agence Ecofin) - Au Mozambique, le producteur italien Eni a augmenté ses superficies explorables en s’offrant 10% de participations sur les blocs A5-B, Z5-C et Z5-D, situés dans les eaux profondes des bassins d'Angoche et du Zambèze.

« Avec cette acquisition, Eni renforce sa présence au Mozambique, un pays d'importance stratégique pour l'entreprise.», explique un communiqué de la société publié sur son site internet. L’accord sur ces blocs totalement inexplorés a reçu l’approbation des autorités locales.

Le bloc A5-B se trouve à environ 1 300 km au Nord-Est de la capitale Maputo et couvre 6 080 km² par une profondeur d'eau comprise entre 1 800 et 2 500 mètres. Les blocs Z5-C et Z5-D quant à eux, couvrent une superficie totale de 10 205 km², à une profondeur d'eau comprise entre 500 et 2 100 mètres, face au delta du fleuve Zambèze, à environ 800 km au Nord-Est de Maputo.

Les partenaires d’Eni sur place sont ExxonMobil (40%), la société publique des hydrocarbures du Mozambique (20%), le Russe Rosneft (20%) et Qatar Petroleum (10%).

Olivier de Souza