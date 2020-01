Au Cameroun, la SNH lance un appel d’offres pour réaliser une étude sismique 3D dans le bassin de Douala/Kribi-Campo

(Agence Ecofin) - La Société nationale des hydrocarbures (SNH) vient de lancer un Appel d’offres international ouvert (AOIO) pour la réalisation de l’étude de faisabilité du projet d’acquisition sismique 3D dans l’onshore du bassin de Douala/Kribi-Campo au Cameroun.

L’adjudicataire de l’appel d’offres aura pour mission de prendre connaissance de la zone d’intérêt et élaborer les supports cartographiques, photographiques et illustrations nécessaires à l’appui des observations faites sur le terrain et des préconisations formulées.

Par ailleurs, il devra évaluer le coût de cette campagne sismique envisagée en le détaillant par rubriques (topographie, forage, dispositif sismique, mobilisation, démobilisation, layonnage, etc.), en suggérant des options possibles pour l’optimisation acceptable des coûts et des délais.

Le délai maximum prévu par la SNH pour la réalisation de l’étude de faisabilité du projet d’acquisition sismique 3D dans l’onshore du bassin de Douala/Kribi-Campo au Cameroun est de quatre mois.

Afin de s’assurer que les soumissionnaires appréhendent tous les contours de la mission et le contexte dans lequel celle-ci s’implique, la SNH organise une réunion avec les sociétés ayant acquis le dossier d’appel d’offres, le lundi 17 février 2020. Cette réunion sera suivie d’une visite du site de réalisation des prestations, prévue durer quatre jours à partir du jour suivant la réunion préparatoire, dans la zone d’Intérêt.

Chaque offre, rédigée en langue française ou anglaise et en sept exemplaires, dont un original et six copies marqués comme tels, devra parvenir, sous pli fermé, au secrétariat de la cellule des marchés de la SNH, au plus tard le 6 mars 2020.

Sous peine de rejet de l’offre, chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission de trois millions de francs CFA, délivrée par un organisme financier habilité par le ministre en charge des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, ou la somme équivalente en dollars américains ou 4574 euros délivrés par un établissement bancaire de premier ordre (uniquement pour les soumissionnaires étrangers). L’ouverture des plis aura lieu à Yaoundé, le 6 mars prochain.

