Nigeria : Eni annonce la découverte d’un vaste gisement de gaz naturel et de condensats dans le Delta du Niger

(Agence Ecofin) - Mardi, la société énergétique Eni, à travers sa filiale NAOC, a fait part de la découverte d’un important gisement de gaz naturel et de condensats dans les séquences profondes du puits Obiafu-41 Deep, à cheval sur les champs Obiafu-Obrikom, sur la licence OML 61.

Les travaux de forage ont atteint une profondeur totale de 4,374 m. Les réservoirs ont détecté une importante accumulation de gaz et de condensats, longue de 130 m dans la séquence deltaïque de l'âge oligocène.

Les premières estimations tablent sur un potentiel d’environ 1 milliard de pieds cubes de gaz et 60 millions de barils de condensats associés. C’est l’une des plus importantes découvertes de gaz et de condensats (sur un puits) de cette année, en Afrique.

Eni indique que le potentiel pourrait être revu à la hausse, lors de la prochaine campagne d'évaluation.

Par ailleurs, le puits peut fournir plus de 100 millions de pieds cubes standards par jour de gaz et 3 000 barils/jour de condensats et sera immédiatement mis en service pour augmenter la production de gaz de NAOC.

NAOC est composée d’Eni (20%), avec le statut d’opérateur, NNPC (60%), et Oando (20%).

Olivier de Souza