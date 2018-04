Maroc : SDX démarre le forage du dernier puits de son programme de neuf cibles pour 2018

(Agence Ecofin) - Au Maroc, la junior britannique SDX Energy, dont les activités sont centrées sur l’Afrique du Nord, vient de lancer les travaux de forage du dernier puits de son programme neuf cibles, qui a débuté en octobre dernier. Dénommé LMS-1, ce puits est situé sur le permis onshore Lalla Mimouna.

Selon un communiqué, la société a précisé que les travaux devraient durer entre 15 et 20 jours. En cas de succès, le puits sera achevé et testé. C’est en fonction du débit affiché par les tests qu’il sera raccordé à l’infrastructure existante de distribution.

SDX Energy qui est listée sur AIM, a déjà enregistré un total de six découvertes sur les huit puits forés à ce jour. Elle espère boucler le programme en mettant la main sur un dernier gisement de gaz naturel.

L’objectif visé par SDX Energy, à travers ce programme, est d’augmenter de plus de 100%, ses réserves gazières et d’atteindre une hausse de plus de 50% de ses ventes marocaines. Jusqu’ici, la probabilité que cet objectif soit atteint est forte. Des mises à jour qui seront publiées d’ici les prochaines semaines, devraient le confirmer ou l’infirmer.

Olivier de Souza