Libye : Sonatrach suspend des travaux dans l’amont, en raison de la détérioration de la situation sécuritaire

(Agence Ecofin) - Samedi, la presse libyenne a révélé que Sonatrach a rapatrié sur le territoire algérien ses matériels engagés dans les travaux de développement d’un périmètre pétrolier situé à la frontière avec l’Algérie, précisément dans le bassin côtier de Ghadames.

Ces travaux se déroulaient dans le cadre d’une coentreprise avec la société publique libyenne du pétrole, NOC.

La démarche de la compagnie publique algérienne a été précédée par l'évacuation de ses employés, en raison de la détérioration des conditions sécuritaires dans la région, qui sont jugées mauvaises par la partie algérienne.

Sur place, Sonatrach avait terminé le forage d'environ sept puits de pétrole prêts pour la production, avant de décider de se retirer temporairement, jusqu'à ce que les conditions de sécurité s'améliorent, indique The Libya Observer.

Pour l’instant, ni les autorités libyennes ni celles de l’Algérie n’ont donné plus de détails sur la question. On ne sait pas non plus si les violences ont repris dans cette zone où l’accalmie constatée, il y a quelques mois, avait donné envie aux compagnies qui y avaient suspendu leurs activités de les reprendre.

Olivier de Souza