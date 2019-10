Maroc : SDX se lance dans une campagne de forage de 12 puits de gaz naturel

(Agence Ecofin) - Au Maroc, le producteur britannique de gaz SDX Energy a annoncé le début d’une nouvelle campagne de forage de 12 puits dans le bassin du Gharb. La société s’attend à mettre la main sur 15 milliards de pieds cubes de ressources potentielles brutes non risquées, au terme des travaux.

Elle a expliqué dans un communiqué que sept puits sont situés dans les zones de production de la firme à Sebou et Gharb Centre. Ce sont notamment des puits d’évaluation à faible risque ciblant des prospects proches des infrastructures existantes. En cas de découverte, ils seront donc rapidement raccordés, à faible coût.

Par ailleurs, ces sept premiers puits présentent des risques géologiques semblables à ceux des découvertes déjà faites et en production dans cette région.

Après le forage de ces puits, SDX mettra le cap sur deux puits d’exploration plus au nord de Gharb Centre et hors de portée des infrastructures existantes. Ces deux puits d’exploration ciblent des prospects similaires aux découvertes faites à Sebou et Gharb Centre, bien qu’ils soient considérés à plus haut risque, la région étant très peu fouillée.

Le reste des puits de la campagne sont de caractère exploratoire à plus haut risque. Ils sont situés dans la concession de Lalla Mimouna Nord et ciblent des prospects plus importants dans des horizons plus profonds, non encore prouvés.

SDX avait annoncé ce programme en janvier dernier et avait précisé qu’il démarrerait au début du dernier trimestre de 2019 pour s’achever au premier semestre de 2020.

Olivier de Souza

