Côte d’Ivoire : le gouvernement attribue quatre blocs d’exploration pétrolière à Total et Eni

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ivoirien a attribué aux groupes pétroliers français Total et italien Eni quatre blocs d’exploration pétrolière en mer. L’information a été donnée par Sidi Touré (photo), le porte-parole du gouvernement, via Reuters.

Total contrôlera les blocs CI-705 et CI-706, tandis qu'Eni exploitera les blocs CI-501 et CI-504. Ensemble, les deux entreprises investiront dans le cadre de la phase initiale d’exploration, 185 millions de dollars, dont 90 pour Total et 95 pour la société italienne.

Eni et Total auront des parts de 90% sur chacun des blocs et la société publique ivoirienne du pétrole contrôlera le reste.

Une annonce qui vient confirmer la volonté affichée par l’exécutif de favoriser l’éclosion d’une industrie forte de l’exploration.

Ces dernières années, le gouvernement a réussi à faire entrer des compagnies de premier plan comme Kosmos Energy qui ne cessent d’améliorer son emprise sur le marché régional et BP qui développe actuellement une politique spéciale pour les hotspots africains.

Olivier de Souza