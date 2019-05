La Sierra Leone rouvre son quatrième cycle d’octroi de licences pétrolières

(Agence Ecofin) - Au Sierra Leone, Timothy Kabba (photo), le directeur général de la Direction du pétrole vient d’annoncer la réouverture du quatrième cycle d'octroi de licences pétrolières. Le processus a été lancé en juin 2018 avant d’être suspendu afin d’élargir le dialogue avec les entreprises et d’entreprendre une plus large consultation avec l’industrie afin d’attirer plus de compagnies dans les eaux du pays.

Initialement prévue pour durer 6 mois, la période de suspension a duré huit mois et a permis au gouvernement sierra léonais d’opérer de nouvelles études sismiques afin de fournir des informations de meilleure qualité au marché. Il s’agit de plus de 29 000 kilomètres linéaires de données sismiques 2D et de 11 000 km2 de données 3D.

Selon des informations obtenues par Agence Ecofin, les périmètres concernés par l’offre couvrent une superficie de 31 653 km2 et plus de la moitié se trouve à une profondeur d’eau de plus de 2 500 mètres.

Il faut rappeler que pour aider le marché à évaluer le potentiel en hydrocarbures de ces blocs, la Direction des hydrocarbures a été appuyée par Getech qui a mis sur pied des salles de données à Freetown, Londres et Houston. Getech est une filiale de l’Américain ERCL.

Olivier de Souza

