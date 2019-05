Namibie : Calima Energy va céder ses parts dans le bloc PEL 90 à la filiale locale de Tullow

(Agence Ecofin) - En Namibie, Calima Energy a signé un accord pour céder à Tullow Namibia l’ensemble ses parts sur le bloc PEL 90 (56 %). Les parties ont en effet convenu d'une période d'exclusivité de 60 jours pour permettre le respect de certaines conditions préalables standards de l'industrie.

Il s’agit notamment de la conclusion d'une convention officielle de vente et d'achat, la vérification diligente habituelle, l'approbation du conseil d’administration de Tullow et les approbations du gouvernement et des partenaires.

Tullow versera 2 millions USD à Calima après les approbations réglementaires et 10 millions USD en deux tranches en cas de délivrance d’une licence de production par le gouvernement namibien.

Calima a indiqué que la somme provenant de la vente sera affectée au projet de développement d’actifs Montney et au fonds de roulement.

Calima qui est une entreprise locale détient 56 % de parts sur le bloc ainsi que le statut d’opérateur. Les autres parties prenantes sont Trago Energy 20 %, Harmattan Energy 14 % et la société publique du pétrole NAMCOR 10 %.

Olivier de Souza