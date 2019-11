Sénégal : TGS et GeoPartners démarrent une nouvelle campagne de relevés sismiques 3D en mer

(Agence Ecofin) - L’ingénieur géophysique TGS et son partenaire GeoPartners viennent de lancer une nouvelle campagne de relevés sismiques 3D dénommée 3D SN-UDO-19 (Sénégal Nord Ultra-Deep Offshore). Une étude qui intervient deux mois après le lancement d’un important programme géophysique en offshore ultra profond. La société publique du pétrole (Petrosen) appuie l’opération.

Ceci montre la volonté de l’industrie de mieux comprendre le sous-sol prolifique du Sénégal, qui intéresse de plus en plus les acteurs du secteur. Un communiqué de TGS précise que son partenaire et lui cherchent à mieux cartographier le prolongement du bloc Sangomar vers le nord.

Cette campagne couvrira une superficie de 5 100 km2, avec un dispositif moderne d’acquisition haut débit. Les travaux dureront 75 jours et le traitement des données sera accéléré pour une disponibilité des résultats trois mois après l’acquisition. Les résultats seront utilisés dans le cadre du cycle de licences offshore 2020 récemment annoncé au Sénégal.

« Cette étude fournira à l’industrie un aperçu essentiel du sous-sol en vue du cycle de licences offshore du Sénégal qui doit commencer au début de l’année prochaine. SN-UDO-19 étend notre couverture dans une région très prometteuse où TGS collecte activement des données depuis près de deux ans », a déclaré Kristian Johansen, PDG de TGS.

Olivier de Souza

