Maroc : déception de Sound Energy au terme des tests de débit du puits TE-10

(Agence Ecofin) - Au Maroc, Sound Energy a indiqué que bien qu’ayant fait remonter du gaz hydrocarboné à la surface du puits TE-10, il est dans le regret d’annoncer que le gaz détecté sur place n'a pas atteint des débits commerciaux suite aux essais.

Il y a deux semaines, quelques jours après les tests de débit, la société avait pourtant affirmé qu’au vu des premiers résultats, elle s’attend à une découverte importante susceptible de doper ses activités ainsi que celles de son partenaire Schlumberger. Malgré cet échec, la société britannique s’est dite encouragée par les promesses du bassin de l’Est du Maroc.

« Bien que clairement déçus par les résultats des essais de puits au TE-10, l'équipe et moi-même sommes encouragés d'avoir livré du gaz à partir d'une autre découverte dans la formation de TAGI et restons confiants dans le potentiel de notre bassin Est du Maroc (…) Nous prévoyons faire le point sous peu, de notre stratégie prospective.», a expliqué James Parsons, le patron de Sound.

TE-10 était au cœur des plans de développement de Sound au Maroc. Dans l’Est marocain, elle a récemment annoncé la finalisation d’un programme d’interprétation des données sismiques récemment acquises. Ce programme lui a permis d’identifier de multiples opportunités de forage à court terme dans la formation TAGI, à proximité de la concession Tendrara.

Parmi ces opportunités, on peut citer les cibles d'exploration et d'évaluation déjà existantes SBK, TE-4 et TE-2 et nouveaux puits M5 et B1, dont le potentiel d'exploration collectif dépasse les 3 Tcf de gaz.

Le portefeuille de Sound Energy dans l'Est du Maroc comprend la concession de Tendrara et environ 24 000 km2 de superficie d'exploration.

Olivier de Souza