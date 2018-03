Sénégal : les ressources pétrolières récupérables sur le champ SNE grimpent à 839 millions de barils

(Agence Ecofin) - Au Sénégal, les ressources de pétrole récupérables sur le champ SNE ont augmenté de 198 millions de barils, selon les résultats d’une nouvelle étude géotechnique ayant couvert une partie du périmètre que couvre la licence. Ajoutés aux 641 millions de barils estimés depuis août 2016, les ressources totales récupérables du champ sont désormais de 839 millions de barils.

« Une opportunité fantastique au large du Sénégal », selon Cath Norman, la directrice générale de Far, l’un des partenaires engagés sur le champ. La société estime que les ressources récupérables pourraient y atteindre 1,5 milliard de barils. Par ailleurs, la responsable a précisé que la décision finale d’investissement sur SNE sera prise en 2019.

Il faut rappeler que les partenaires sur le projet s’attendent à ce que le gouvernement sénégalais approuve le plan de développement du champ, d’ici fin 2018.

Cairn Energy est l’opérateur du champ avec des intérêts de 40%. Ses partenaires ConocoPhillips, FAR et Petrosen contrôlent respectivement 35%, 15% et 10% des parts restantes.

Olivier de Souza