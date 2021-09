Egypte : nouveau succès d’United Oil & Gas dans sa campagne de forage sur Abu Sennan

(Agence Ecofin) - United Oil and Gas cotée sur l’AIM (l'ondres), a annoncé avoir entrecoupé une colonne d’hydrocarbures d’au moins 10 m de long dans un certain nombre de réservoirs pétrolifères après le forage du puits d’exploration ASX-1X, sur la concession égyptienne d’Abu Sennan.

Le puits dont le forage a démarré le 14 août dernier, est le second et dernier de la campagne de forages pour 2021 de la société. C’est aussi le quatrième succès exploratoire de la société cette année.

La fiche technique de la découverte indique que le puits a atteint une profondeur totale de 4 272 m, avec plusieurs jours d’avance sur le calendrier et sans dépassement du budget. L’intervalle porteur des réserves traverse entre autres la formation d’Abu Roash qui abrite la dernière découverte de la société, Al Jahraa-8.

#UOG is pleased to announce an update on the drilling of the ASX-1X exploration well in the Abu Sennan licence, onshore Egypt



- ASX-1X exploration well encountered at least 10m net pay in a number of oil-bearing reservoirs

- Completion of the well & well-testing is now planned