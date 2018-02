Maroc: d'après SDX, le gaz naturel présent dans le puits KSS-2 n'est pas commercial

(Agence Ecofin) - Mercredi, SDX Energy a annoncé que le puits KSS-2 dont le forage a démarré le 2 février dernier sur le permis Sebou, n’a pas été couronné de succès. Selon un communiqué publié sur son site Internet, la société a précisé que le puits a une « faible saturation en gaz et n’est donc pas commercial ».

Le forage a atteint une profondeur de 1 293 mètres et a permis d’entrer en contact avec 8 mètres net d'intervalle de réservoir de haute qualité dans les séquences de Gaddari et Guebbas avec une porosité moyenne de 30%. C’est le sixième puits sur les neuf que prévoit la campagne, mais aussi le second échec de SDX après celui de son puits ELQ-1 situé sur le permis Gharb Centre.

Le puits KSS-2 qui avait été brièvement suspendu en raison d’une défaillance de l'unité d'entraînement supérieure de la plateforme, sera maintenant bouché et abandonné et l'appareil de forage se déplacera vers l'emplacement de forage SAH-2 dont les probabilités de succès sont plus élevées, selon le communiqué.

La société a aussi précisé que Malgré cet échec, il n’y aura pas d'impact sur l'augmentation de la production prévue.

Pour rappel, ledit programme devrait permettre à la compagnie britannique d’augmenter ses réserves marocaines de gaz naturel de 100%, et de 50% ses ventes en provenance du Royaume chérifien.

Olivier de Souza