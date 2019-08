Soudan du Sud : le gouvernement annonce une nouvelle découverte de pétrole

(Agence Ecofin) - En fin de semaine dernière, Michael Makuei Lueth (photo), le ministre sud-soudanais de l’Information, a annoncé la découverte d’un important gisement de pétrole dans les champs pétrolifères du nord de la région d'Adar. Une information confirmée plus tard par le nouveau ministre du Pétrole, Awow Daniel Chuang.

Aucune information concernant les caractéristiques géologiques de la découverte, la compagnie concernée ou encore les volumes attendus n’a été publiée.

Toutefois, Lueth a assuré que la production, à partir de cet actif, démarrera d'ici la fin de l'année. Il ajoute que la production du site sera reliée aux champs pétrolifères de Paloch qui sont gérés par Dar Petroleum Operating Co. C’est un consortium composé de la China National Petroleum Corporation (41 %), Petronas (40 %), Nilepet (8 %), Sinopec (6 %) et Tri-Ocean Energy (5 %). C’est aussi le plus gros producteur du pays.

Les installations existantes seront sollicitées, ce qui réduira le délai de mise en production.

La production actuelle est de 180 000 barils par jour. Un niveau de production que le gouvernement s’est engagé à améliorer, d’ici les 2-3 prochaines années.

Olivier de Souza