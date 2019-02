Le sud-africain Sasol envisage d’acquérir de grandes superficies d’exploration pétrolière en Afrique de l’Ouest

(Agence Ecofin) - La société énergétique sud-africaine Sasol a affirmé que le marché ouest-africain de l’exploration l’intéresse. Elle envisage d’ailleurs d’y acquérir des superficies d’exploration au cours des prochaines années.

Les seules participations en amont de Sasol, en dehors de l’Afrique du Sud, sont situées au Mozambique et au Gabon. Elle participe à un projet en aval au Nigeria.

Il faut dire que Sasol est l’une des 16 compagnies d’exploration qui ont soumissionné dans le cadre du dernier appel d’offres de blocs pétroliers du Ghana. Et ses ambitions vont au-delà.

« Nous possédons une solide connaissance des bassins d’exploration en Afrique de l’Ouest et nous nous appuyons sur nos relations, nos ressources et nos capacités existantes sur le continent », explique un communiqué de la société. Et d’ajouter que la compagnie a identifié des cibles d'acquisition et évalué les risques, tant à terre qu’en offshore.

Il faut dire que son modèle de développement consiste à acquérir de nouveaux actifs de production avec une marge de manœuvre pour l'exploration, investir dans la première partie du cycle de vie des périmètres et monétiser les actifs par une gestion active.

