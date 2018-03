En RDC, Total obtient une nouvelle extension de licence d’exploration pétrolière

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) vient d’accorder au groupe pétrolier français Total, une prolongation d’un an de son permis d’exploration de pétrole, sur le bloc onshore III, situé dans l'Est du pays, le long de la frontière avec l’Ouganda. Le nouveau permis est valable jusqu’au 26 janvier 2019, rapporte Bloomberg.

Selon Aimé Ngoy Mukena, le ministre congolais du pétrole, cette nouvelle prolongation de licence à Total donnera lieu à l'élaboration d'un programme de forage à soumettre à Kinshasa avant son arrivée à terme et la production d’un plan d’exportation de la production pétrolière via un oléoduc qui reliera les permis congolais et les champs pétrolifères de l'Ouest de l'Ouganda au Port tanzanien de Tanga.

Pour rappel, avant cette nouvelle prolongation, la licence qui a été attribuée à Total en 2011, avait déjà expiré en janvier 2016 et a été renouvelée pour une période de deux ans jusqu’en janvier 2018. Total est l’opérateur du bloc et a pour partenaire le Chinois Cnooc et le Britannique Tullow Oil. Il contrôle aussi des parts du côté ougandais du bassin Albertine où les découvertes ont permis de signaler 1,7 milliard de barils récupérables.

Olivier de Souza