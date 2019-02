Gabon : Panoro Energy signale une augmentation de 50% des réserves pétrolières 2P du champ Tortue

(Agence Ecofin) - Au Gabon, le producteur norvégien de pétrole Panoro Energy vient de signaler une augmentation de 50% des réserves pétrolières 2P du champ producteur Tortue, situé sur le contrat de partage de production Dussafu au large.

Cette embellie survient après la publication d’un rapport du contractant Netherland, Sewell & Associates Inc. (NSAI).

Les réserves 2P qui s’appuient sur un total de six puits passent ainsi à 35,1 millions de barils par rapport à une étude précédente effectuée sur le site, fin 2017.

« L'augmentation de 50 % des réserves par rapport à fin 2017, combinée à la forte production pétrolière, démontre clairement la valeur de Tortue et plus généralement l'énorme potentiel de Dussafu pour devenir un actif producteur de classe mondiale. Nous sommes très enthousiasmés par la performance initiale de la production et nous sommes impatients de continuer à livrer de solides résultats sur Dussafu », a déclaré John Hamilton (photo), directeur général de Panoro.

Actuellement, le champ Tortue produit en moyenne 11 800 barils de pétrole par jour.

Au dernier trimestre de l’année écoulée, elle s’est chiffrée à 1,2 million de barils.

Le bénéfice d'exploitation moyen par baril pour la période s'est établi à 23 dollars, y compris les divers coûts non récurrents liés au démarrage du champ. La première cargaison d'environ 550 000 barils de pétrole de Dussafu a été déchargée avec succès du FPSO BW Adolo, le 2 décembre 2018.

Le champ Tortue est l'une des cinq découvertes pétrolières existantes dans la zone d'exploitation exclusive de Dussafu dans laquelle Panoro détient actuellement une participation directe de 8,33 %.

Olivier de Souza