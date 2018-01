Ghana : Exxon Mobil acquiert une licence d’exploration en eaux ultra profondes

(Agence Ecofin) - Le 18 janvier, le géant américain Exxon Mobil a affirmé via communiqué, avoir signé avec le gouvernement ghanéen un accord d’acquisition de droits d’exploration et de production sur le bloc Deepwater Cape Three Points (DCTP).

Selon les termes de l’accord, la société américaine contrôlera une participation de 80%, ainsi que le statut d’opérateur, la société publique ghanéenne du pétrole (GNPC) en détiendra 15% et le gouvernement conserve l’option d’attribuer les 5% restants à une compagnie publique.

Cette acquisition survient deux mois après qu’Accra a engagé des négociations directes avec la firme basée à Irving au Texas pour lancer le développement du bloc avec la compagnie. Ce type de pourparlers avait été envisagé en raison du caractère particulier du domaine situé à 72 km au large, à une profondeur d’eau allant de 1 550 mètres à 2 850 mètres, pour une superficie de 1 482 km2.

Deux firmes exploratoires avaient décliné la proposition du gouvernement d’y mener des activités en raison des risques qui y sont trop élevés. Le gouvernement a alors décidé de se tourner vers une compagnie expérimentée sur ce genre de terrain.

Cependant, Exxon Mobil ne pourra démarrer ses activités exploratoires sur le nouveau périmètre, qu’à condition que le parlement ghanéen ratifie l’accord signé.

Des sources proches du dossier ont révélé que la ratification devrait arriver avant la fin de l’année pour permettre à la firme américaine de démarrer les travaux avant la fin de cette année.

Pour le ministre de l’Energie, Boakye Agyarko, l’arrivée d’Exxon Mobil aura un gros impact économique et apportera une transformation soutenue au secteur.

Olivier de Souza